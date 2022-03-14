США с 16 марта запретят ввозить в Россию ряд товаров
В список попали алкоголь, сигареты, предметы роскоши и некоторая техника
14 марта 2022, 03:55, Илья Звягинцев
Бюро промышленности и безопасности США определилось со списком товаров, которые запрещены к ввозу в Россию. Перечень опубликовали на сайте организации.
В списке оказались: алкоголь, табак, парфюмерия, женские сумочки, меховые изделия, одежда и обувь стоимостью выше 1000 долларов, кораллы, драгоценности, ювелирные изделия, ковры и антиквариат.
Под ограничения также попали автомобили, предметы искусства и концертные рояли.
Купить эти товары не смогут и жители Белоруссии. Приобрести позиции из списка будет невозможно даже находясь в другой стране.
Ранее сообщалось, что европейские станы согласовали новый список санкций в отношении в России.
Комментарии
Новости партнеров