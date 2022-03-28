Путин поручил реализовать меры по переводу платежей за газ на рубли

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу расчётов за газ с недружественными странами на рубли.

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом „Газпром“ реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны <...>, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель правления «Газпрома».

Напомним, Путин также поручил Мишустину скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12%.