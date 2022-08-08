Путин разрешил российским банкам останавливать операции с бизнесом в иностранной валюте

Президент России Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи средства в иностранной валюте заморожены за рубежом, приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Согласно тексту документа, банки вправе заморозить перечисление и выдачу средств.

Ещё одним указом Путин дал ЦБ право определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Также регулятор сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учётом эмитента валюты.

Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заёмщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.