Президент Путин заявил о максимальной экономической свободе в период санкций
Президент назвал хорошей идеей прекратить уголовное преследование по экономическим преступлениям
5 марта 2022, 17:15
Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций единственный выход для российской экономики — максимальная экономическая свобода. Об этом глава государства рассказал на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.
Путин назвал хорошей идеей прекратить уголовное преследование по экономическим преступлениям, особенно если возмещён ущерб.
Также на встрече президент заявил, что военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий. Однако в России сейчас такой ситуации нет, поэтому власти не планируют вводить военное положение на территории страны.
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