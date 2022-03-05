Президент Путин заявил о максимальной экономической свободе в период санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях санкций единственный выход для российской экономики — максимальная экономическая свобода. Об этом глава государства рассказал на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.

Путин назвал хорошей идеей прекратить уголовное преследование по экономическим преступлениям, особенно если возмещён ущерб.

Также на встрече президент заявил, что военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий. Однако в России сейчас такой ситуации нет, поэтому власти не планируют вводить военное положение на территории страны.