Владимир Путин рассказал, введут ли в России военное положение

Президент России Владимир Путин заявил, что военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий. Однако в России сейчас такой ситуации нет, поэтому власти не планируют вводить военное положение на территории страны. Об этом Путин рассказал на встрече с женщинами-пилотами и стюардессами.

Также Путин заявил: если руководство Украины продолжит свои действия, то оно поставит под вопрос будущее собственной государственности, и это будет целиком и полностью ответственность украинских политиков.

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Политика Путин заявил, что Украина ставит под вопрос свою государственность

По словам главы государства, Россия предоставила много разных вариантов демилитаризации Украины, которые сейчас лежат на столе переговоров с Киевом. Президент заявил, что нейтральный статус Украины нужен, чтобы она не вступила в НАТО.

Также Путин отметил, что попытки установить бесполётную зону над Украиной будут рассматриваться как участие в военных действиях. По его словам, в ходе спецоперации уничтожена почти вся военная инфраструктура Украины, а также практически завершена ликвидация ПВО.