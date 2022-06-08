Райффайзенбанк введет комиссию за хранение денег в валюте

Райффайзенбанк с 30 июня введёт комиссию за хранение денег на текущих счетах в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах, сообщили в Telegram-канале кредитной организации.

Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения в 5000 у.е. в месяц.

Исключение сделают для премиальных клиентов — для них банк введёт порог в 50 000 у.е.

«Остатки по каждой из валют считаются отдельно. Учитываются средства только на валютных текущих счетах, остатки на вкладах не облагаются комиссией», — говорится в сообщении.

8 июня Банк России повысил месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета с 50 тысяч до 150 тысяч долларов.