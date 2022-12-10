Реальные доходы жителей Сибири в 2022 году упали почти во всех регионах

По итогам трех кварталов 2022 года реальные доходы жителей регионов Сибири снизились во всех регионах, кроме Красноярского края. Как сообщает «Ъ», повышение зарплат (на 12-16%), которое хоть и было нивелировано ростом цен, позволило затормозить снижение реальных доходов в среднем до 1,7%.

Наибольшее снижение доходов в Сибири, по информации Росстата, отмечено в республиках Алтай и Хакасия. Реальные доходы населения в этих регионах снизились на 5,2%. В Туве, Иркутской и Новосибирской областях падение оказалось наименьшим — 0,5%, 0,6% и 1,3% соответственно. Красноярский край оказался в плюсе — тут реальные зарплаты выросли на 0,5%.

Вместе с тем в большинстве сибирских регионов снижение реальных оказалось меньше, чем в первый год пандемии — 2020. Тогда в среднем по СФО они упали на 2,4%. Как отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, тогда кроме инфляции на показатель повлияло и само падение доходов граждан, поскольку многие из них были вынуждены уйти на карантин без возможности удаленной работы — особенно сильно это было заметно в регионах.