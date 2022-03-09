Рестораны McDonald's в Барнауле пока продолжают работать

Открыты рестораны и на проспекте Строителей, 117, и в ТЦ «Лето» на Павловском тракте, 251а

9 марта 2022, 09:38

Рестораны McDonald's в Барнауле пока продолжают работать, хотя компания объявила о закрытии 850 заведений в России. В этом убедилась корреспондентка amic.ru, побывавшая в ресторанах на проспекте Строителей, 117 и в ТЦ «Лето» на Павловском тракте, 251а. По словам сотрудников, о закрытии им пока ничего не сообщали.

Ранее наша корреспондентка сняла опустевший ТЦ Galaxy, в котором закрылись магазины испанской сети Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear и другие.

Без Zara, Bershka и Pull&Bear. Как выглядит барнаульский ТЦ Galaxy после ухода сети Inditex

Без Zara, Bershka и Pull&Bear. Как выглядит барнаульский ТЦ Galaxy после ухода сети Inditex

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