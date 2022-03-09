McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks ограничивают бизнес в России

Ряд зарубежных компаний объявил о приостановке бизнеса в России. Среди них — McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola и Starbucks.

Как сообщает РИА Новости, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's решила временно закрыть 850 ресторанов в России. На территории России в McDonald's работают 62 тысячи человек.

Компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность, капиталовложения и продажу напитков, включая 7Up и Mirinda. При этом в компании отметили, что PepsiCo «имеет обязанность» продолжить продажу молока и детского питания. Coca-Cola просто объявила о приостановке деятельности.

Starbucks временно закроет все кофейни, отгрузка продукции будет остановлена. Компания окажет поддержку почти двум тысячам партнёров в России, которые зависят от Starbucks, заявили в компании.