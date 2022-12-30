НОВОСТИЭкономика

Россиянам объяснили «странность» инфляции

Развитию теневых расчетов могло способствовать усиление налогового и финансового контроля со стороны государства

30 декабря 2022, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России наблюдаются признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, пишет РБК со ссылкой на руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрия Белоусова.

Развитию теневых расчетов могло способствовать усиление налогового и финансового контроля со стороны государства, в частности за счет автоматизации учета и применения электронных касс.

С учетом стагнации в экономике вообще и потребительских рынков в частности рост денежной массы и повышение скорости оборота обязаны были бы иметь инфляционные последствия. Однако, как поясняет Белоусов, поскольку масштаб таких последствий пока несоизмеримо мал, по всей видимости, есть дополнительные, скрытые от наблюдения механизмы, уменьшающие проинфляционный эффект.

«Наиболее очевидный из таких скрытых антиинфляционных факторов — расширение сферы расчетов, обслуживаемых наличными деньгами и платежными карточками (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета), поглощающее инфляционный эффект расширения ликвидной денежной массы», — отметил экономист.

Например, прямые переводы сокращают транзакционные издержки, а возможность не платить налог позволяет поддерживать цены на услуги относительно более низкими.

Белоусов выделяет три основные сферы, где вероятен рост теневых расчетов: электронная коммерция, обслуживаемая прямыми переводами на счет продавца, сфера неформальной торговли и услуг, а также сфера коллективных услуг с манипулированием стоимостью формально оказываемой услуги или численности обслуживаемых граждан.

Комментарии 4

  • главные причины это доллар! и бюджетное правило! на разнице доллара играет центральный банк РФ. как только рубль укрепляется - прибыль падает. а бюджетное правило позволяет всю прибыль от разницы рубля-доллара уводят в загран банки!!! вот и вся хитрость.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ниче страшного, сейчас с роста коммуналки инфляция попрет и все странности нормализуются)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Когда наедятся? Наверное никогда!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • вся странность инфляции решается на раз, введением налога на сверхприбыль
    31 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров