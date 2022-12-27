НОВОСТИЭкономика

В ЦБ рассказали, через сколько лет экономика России восстановится до уровня 2021 года

Стране предстоит структурная адаптация — это длительный процесс, который займёт много времени

27 декабря 2022, 10:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Зампред Центробанка Алексей Заботкин рассказал в интервью РБК, когда российская экономика сможет вернуться на уровни 2021 года.

«Если экономика будет развиваться вблизи верхнего диапазона нашего октябрьского базового прогноза, то мы вернемся на уровень 2021 года где-то в 2025 году», — подчеркнул Заботкин.

По его словам, России предстоит структурная адаптация — это длительный процесс, который займёт много времени.

«Если сравнить последствия структурного сдвига, структурного снижения потенциала и циклического спада, то экономике заметно сложнее пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада. Циклический спад мы имели в 2020 году. При весьма активной контрциклической политике со стороны ДКП и со стороны бюджета это снижение было полностью компенсировано — даже больше, чем компенсировано, — в 2021 году», — пояснил эксперт.

Заботкин указал, что ЦБ исходит из того, что к 2024 году Россия будет иметь экономику, которая уже стабилизируется «на своей новой траектории устойчивого роста».

Комментарии 11

  • А что в 2021 году у нас экономика топ была?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Да с такими ценами на ЖКХ - она уже на взлет пойдет, за счет обнищания (обдирания) собственников скворечников! Не зря же их строили усиленными темпами и загоняли туда не подозревающих счастливых покупателей.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё немного подождать и восстановится.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А зачем ее восстанавливать? Судя по декларируемым ценностям, среди них нет "прожить долгую плодотворную жизнь и умереть в своей постели в окружении детей и внуков". Только сражения, гибель за Родину, выращивание детей для армии и бесконечные роды. И терпеть, терпеть и еще раз терпеть, как терпели наши деды. Такое можно и без экономики "забацать".
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Как сказал М.Хазин основная функция ЦБ это НЕ инвестировать российскую экономику. ЦБ (и связанный с ним минфин) - это форпост мировой финансовой системы основанной на эмиссии доллара, отсюда подчинение надгосударственным центрам управления таким как МВФ, МБ, МБРР. Вообщем сосредоточение 5й колонны. К сожалению пока дядя Сэм достаточно не ослабнет, для нашей либерально-прозападной управленческой элиты он останется кумиром и богом и всем прочим.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Зампред ЦБ России Заботкин допустил повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Т.е. ЦБ не только удерживает запретительную для развития экономики ставку, но и собирается её повысить. Соответственно условия банковских кредитов еще более ужесточатся. Странно у нас борятся с инфляцией, везде признанной является корреляция ключевой ставки и инфляции. Получается для оздоровления организма занимаются кровопусканием.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Такое можно и без экономики "забацать". ---- Точно. )
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Экономику, уже не восстановить. То что мечтают правители, хитрить и врать, это не мешки ворочить.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • н и к о г д а
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Очередная наглая неолиберально глобалистская ложь вредителей и врагов России. При умышленно преступно вредительски завышенной ключевой ставке, умышленно преступно вредительски заниженном курсе рубля и его покупной способности, умышленно преступно вредительски завышенных % по кредитам свыше 2%, вывозе капитала из страны и оставления выручки за рубежом ,изъятия из экономики сотен миллиардов а то и триллионов и перевод их в разного рода резервы фонды якобы на черный день а по факту увод из бюджета развития пресекает на корню всякий даже минимальный рост экономики и прямо способствует углублению и продлению санкционного ущерба и вреда стране со стороны мирового глобализма.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сказки дедушки Андерсена
    27 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров