Россияне стали меньше пользоваться услугами доставки еды

Число заказов продуктов и готовых блюд в сервисах доставки в марте сократилось почти на 15%. Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации издания, год к году заказов стало меньше на 13%, а по сравнению с февралём спрос упал на 12-14%. При этом крупнейшие службы доставки утверждают, что число заказов в годовом выражении растёт. В свою очередь, рестораторы подтверждают снижение спроса на доставку еды и продуктов.

Сокращение заказов происходит параллельно с повышением цен. По итогам марта средний чек вырос на 3%, до 943 руб.

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Экономика Инфляция в Алтайском крае с начала года выросла до 9,9%

Подорожание товаров и услуг в России происходит на фоне продолжающейся специальной военной операции на территории Украины. После её начала страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств объявили о введении экономических санкций в отношении РФ. Кроме того, некоторые крупные международные компании покинули российский рынок или приостановили свою деятельность.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае инфляция с начала года выросла до 9,9%.

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