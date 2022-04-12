Инфляция в Алтайском крае с начала года выросла до 9,9%

Уровень инфляции в Алтайском крае в марте составил 7,5%, а с начала года — 9,9%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Отмечается, что рост обусловлен увеличением цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Среднее повышение цен на продовольствие в марте на территории Алтайского края составило 7,7%. Непродовольственные товары подорожали примерно на 9%. За три месяца 2022 года цены увеличились на 11,5% и 11% соответственно.

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Помимо продуктов, в регионе подорожали и услуги. В марте рост цен составил 4,4%, а с начала года — 5,4%.

По итогам 2021 года инфляция в Алтайском крае была на уровне 10,2%.