Инфляция в Алтайском крае с начала года выросла до 9,9%
Рост показателя спровоцировало увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары
12 апреля 2022, 12:50, Илья Звягинцев
Уровень инфляции в Алтайском крае в марте составил 7,5%, а с начала года — 9,9%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Отмечается, что рост обусловлен увеличением цен на продовольственные и непродовольственные товары.
Среднее повышение цен на продовольствие в марте на территории Алтайского края составило 7,7%. Непродовольственные товары подорожали примерно на 9%. За три месяца 2022 года цены увеличились на 11,5% и 11% соответственно.
Помимо продуктов, в регионе подорожали и услуги. В марте рост цен составил 4,4%, а с начала года — 5,4%.
По итогам 2021 года инфляция в Алтайском крае была на уровне 10,2%.
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