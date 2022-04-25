Российский смартфон AYYA с треском провалился в продаже

Смартфон AYYA, разработанный госкорпорацией «Ростех», не смог заинтересовать потребителей даже в условиях ухода иностранных брендов с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на оценки компании «Связной».

Как отмечает издание, за первый квартал 2022 года в стране удалось продать лишь 370 смартфонов на 6,7 млн рублей.

Смартфон также представлен к продаже в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. Эти компании не предоставили данных о продажах модели, однако оценки «Связного» подтверждаются их партнером.

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AYYA T1 появился на рынке в октябре 2021 года. Он работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11. Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных.

Напомним, AYYA стала не первой отечественной разработкой среди смартфонов, которую пытаются вывести на российский рынок. В 2013 году компания Yota Devices выпустила YotaPhone, но в дальнейшем смартфон продали Китаю, и проект был закрыт в 2017 году. «Яндекс.Телефон» продержался на рынке с 2018 года по ноябрь 2019-го. Проект «Тайгафон», который пыталась продвигать компания Infowatch Натальи Касперской, был закрыт в 2019 году после пяти лет работы с убытком в 40 миллионов рублей.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина заявляла, что название смартфона AYYA происходит от алтайского озера Ая.

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