Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что название российского смартфона AYYA происходит от алтайского озера Ая.

В своём Telegram-канале уроженка Алтайского края отметила, что после распаковки отечественного девайса ей начали поступать жалобы, что устройство назвали «как-то по-китайски».

«Ая — это озеро в Алтайском крае. Тем более логотип компании — производителя смартфона практически полностью повторяет форму данного озера», — написала она.

Чиновница призвала «внимательно изучать российскую географию», прежде чем критиковать название отечественного продукта. «Стыдно, товарищи, не знать географию России», — написала Бутина.

Ранее Мария Бутина предложила вернуть советскую систему распределения студентов-бюджетников.