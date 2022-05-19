Сенатор Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России
Политик заявил, что отраслевые ведомства предоставляют бравурные отчёты, но реальность совсем иная
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.
«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего», — написал Клишас.
Сенатор добавил, что россияне видят это по товарам народного потребления и в ряде других сфер.
Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. В него внесли растения, косметические средства, одежду и обувь, запасные части для автомобилей и техники, гаджеты Apple, Samsung, Sony, Microsoft, автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и других.