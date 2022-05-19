Сенатор Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о провале программы импортозамещения в России. Пост на эту тему он опубликовал в своём телеграм-канале.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего», — написал Клишас.

Сенатор добавил, что россияне видят это по товарам народного потребления и в ряде других сфер.

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. В него внесли растения, косметические средства, одежду и обувь, запасные части для автомобилей и техники, гаджеты Apple, Samsung, Sony, Microsoft, автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и других.