Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по внешнему долгу. Его слова передаёт ТАСС.

«Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть», — сказал Силуанов.

По его словам, Россия сможет выполнить все свои финансовые обязательства, если западная инфраструктура будет открыта.

Напомним, курс рубля за последние два с половиной месяца сначала успел рухнуть по отношению к доллару и евро, а затем укрепиться до рекордных значений.

При этом цены на товары в российских магазинах, которые выросли с начала весны, не спешат уменьшаться.

В чём причины такого противоречия, что будет с курсом рубля дальше и нужно ли скупать доллары «впрок» — в материале amic.ru.