Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по внешнему долгу
По словам главы Минфина, если западная инфраструктура останется открытой, то Россия исполнит все обязательства
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия не будет объявлять дефолт по внешнему долгу. Его слова передаёт ТАСС.
«Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть», — сказал Силуанов.
По его словам, Россия сможет выполнить все свои финансовые обязательства, если западная инфраструктура будет открыта.
Напомним, курс рубля за последние два с половиной месяца сначала успел рухнуть по отношению к доллару и евро, а затем укрепиться до рекордных значений.
При этом цены на товары в российских магазинах, которые выросли с начала весны, не спешат уменьшаться.
В чём причины такого противоречия, что будет с курсом рубля дальше и нужно ли скупать доллары «впрок» — в материале amic.ru.