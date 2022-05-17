«Искусственный курс». Почему доллар слабеет, рубль укрепляется, а цены в России все равно растут

Курс рубля за последние два с половиной месяца сначала успел рухнуть по отношению к доллару и евро, а затем укрепиться до рекордных значений. Если в марте за 1$ давали 120 рублей, то сейчас — всего 63. Однако цены в магазинах, резко взлетевшие в начале весны, остались на том же уровне, никакого отката назад не произошло. Более того, на ряд товаров они успели подрасти ещё. В чём причины такого противоречия, что будет с курсом рубля дальше и нужно ли скупать доллары «впрок», разбирался amic.ru.

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Аномальное укрепление рубля

Укрепление рубля до уровней трёхмесячной давности, полагает большинство экспертов, не носит рыночного характера. Это искусственная величина, сформированная целым комплексом жёстких валютных ограничений. Более того, сильный рубль никак не влияет на потребительские цены, которые разогнались в 2022 году до рекордных величин.

«Логичный вопрос — почему цены не снизились на докризисный уровень. Ведь рубль, вроде как, укрепился. С самого начала доллар подорожал из-за ожидания кризиса рубля. Все начали скупать валюту, что вызвало её дефицит на российском рынке. Это точно так же, как и с пресловутым сахаром. После ажиотажа рост валют закончился. Основная причина падения доллара после его роста — это валютные интервенции», — считает экономист Анатолий Ижболдин-Кронберг.

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Так, Центробанк весной направил более 1 млрд долларов на покупку рубля для поддержания его устойчивости. Затем часть операций запретили проводить в долларах и евро, и своеобразную интервенцию стали осуществлять экспортеры. Минфин обязал их продавать 80% своей долларовой выручки и покупать на них рубли. Дополнительно в начале марта правительство выделило 1 трлн рублей на поддержку фондового рынка. Это позволило поддержать как российский рынок акций, так и рубль, считает Ижболдин-Кронберг. И хотя ожидаемый эффект наступил не сразу, его действие может продлиться ещё не один месяц.

Кандидат экономических наук Артём Поломошнов согласен с тем, что нынешний курс рубля по отношению к доллару и евро носит искусственный характер. Его укрепление до 63 рублей за 1 доллар пока выглядит, скорее, аномальным. Безусловно, финансовая поддержка властей российской валюты хорошо ощущается. Более реальный курс находится в диапазоне от 72 до 75 рублей за доллар. Именно эти цифры и заложены в российский бюджет на 2022 год, рассуждает собеседник.

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Сейчас манипуляции с валютой, которые заключаются в ограничениях экономических операций, практически завершились. Снова открылась биржа, поэтому стало возможно покупать и продавать акции. Комиссию в 12% на покупку валюты убрали, а ключевая ставка постепенно с 20% снизилась до 14%. Всё это говорит о том, что рубль понемногу перестают поддерживать так явно, как это было ещё два месяца назад. Но всё может резко поменяться, если случится очередное геополитическое обострение, уверен Ижболдин-Кронберг.

Во второй половине года курс рубля, считает экономист, может начать слабеть. Этот процесс не будет быстрым, но многое зависит от геополитики, хода СВО, принятия или, наоборот, смягчения западных санкций.

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Есть и ещё одна версия, почему рубль столь сильно укрепился именно к середине мая. На прошлой неделе Россия выплатила купонные доходы по восьми выпускам еврооблигаций. Вполне вероятно, что курс рубля максимально укрепляли как раз перед процедурой уплаты, считает Поломошнов. По его мнению, высокий курс национальной валюты сейчас не выгоден для бюджета — это, скорее, политический ход.

Страна с несовершенной конкуренцией

У резкого снижения курса иностранных валют (евро рухнул вслед за долларом и торгуется сейчас на уровне 65 рублей) есть и обратная сторона медали — большинство россиян не понимают, как при максимальных значениях рубля за последние годы цены на продукты питания, электронику, автомобили не были скорректированы после рекордных наценок в начале весны. Инфляция, согласно официальному прогнозу ЦБ, на конец этого года может составить от 18 до 22%.

Отката цен на предыдущий уровень точно ждать не приходится, уверен Артём Поломошнов: «Россия — страна с несовершенной конкуренцией, поэтому надеяться, что кто-то из крупных игроков рынка пойдёт на такой шаг, было бы наивно. Если какие-то подвижки в обратную сторону и случатся, то их размер будет носить символический характер».

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Тем не менее Генпрокуратура РФ запросила данные о поставщиках, которые отказываются снижать цены, несмотря на укрепление рубля. В Ассоциации компаний оптовой и розничной торговли подтвердили случаи завышения цен, отметив, что лишь единицы снизили стоимость товаров и «совершенно не в той пропорции, в которой поднимали», сообщает РБК.

«Действительно, бизнес перестраховывается и не спешит снижать цены. К тому же в период высокого курса некоторым производителям приходилось покупать сырьё и комплектующие, и для того чтобы отбить издержки, бизнес будет продавать товары по завышенным ценам. Реакция среднего покупателя, кстати, похожая. С начала кризиса желания хранить деньги в рублях и ждать роста цен ни у кого не было, поэтому все начали активно покупать электронику и непродовольственные товары, а также продукты с большим сроком годности. Поэтому рост цен закономерен, на фоне действий как потребителя, так и продавца», — считает политолог Илья Гращенков.

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Самодостаточный курс

Экономист Ижболдин-Кронберг полагает, что реакция бизнеса была вторичной: сначала кинулись всё скупать именно обыватели, а вслед за этим (иногда — параллельно) бизнес начал поднимать цены. «Почему? Потому что бизнес понимает: „Что-то здесь не так с курсом доллара“. Мы видим, что уже наблюдается некоторый дефицит товара, в том числе электроники. Контейнерные проблемы. Потому что сейчас вся логистика в долгосрочном периоде будет играть даже более серьёзную роль, чем девальвация рубля. Потому что когда есть дефицит товаров, что угодно вы делайте, — цены всё равно будут расти», — отмечает эксперт.

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Вторая причина роста цен гораздо более очевидна — санкции. Ограничение инвестиций в Россию и различные запреты повлияли на все сферы экономики, говорит Гращенков. По его оценке, уход зарубежных компаний из страны также негативно повлиял на цены. Предложение уменьшилось, поэтому даже российские продукты стали стоить дороже. Конкуренция на рынке стала «менее напряжённой», и у тех компаний, которые не покинули РФ, появилась необходимость повышать цены.

Некоторые производители, по сути, оказались монополистами, считает Поломошнов. А в условиях монополии компания не старается делать свой продукт дешёвым, ведь потребитель будет обязан покупать то, что ему нужно, именно у данного производителя, за неимением альтернативы.

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Часть экономистов считают, что примерно к концу мая рубль может прекратить укрепляться и постепенно начнёт возврат к тем значениям, которые были заложены в бюджет. Но перед этим он может дойти вплоть до 55 рублей за 1 доллар. «Уровни в 55-60 рублей за доллар краткосрочно выглядят достижимыми, так как у ЦБ нет необходимости какого-то резкого искусственного ослабления рубля. Доходы бюджета при текущем рубле будут ниже, чем могли бы быть, но никаких серьёзных рисков нет», — приводит мнение директора по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого РБК.

При этом наиболее действенной мерой для снижения курса рубля может быть ослабление валютного контроля. Однако ЦБ будет принимать такое решение на основе оценки рисков для финансовой стабильности, а не динамики курса рубля, уверен Полевой. «Если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля, то курс доллара продолжит падать в сторону 60 рублей в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки. Правда, к концу года ситуация может сильно поменяться и не в пользу рубля», — резюмировал эксперт.