Сколько мяса и зерна? Власти Алтайского края раскрыли «аграрные итоги» 2022 года

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин представил предварительные итоги работы сельхозпредприятий в 2022 году, сообщает правительство региона.

«Урожай зерновых и зернобобовых культур превысил ожидания и достиг почти шести миллионов тонн. Гречихи в крае произведено 807 тысяч тонн, что на 130 тысяч тонн больше, чем в 2021 году. Масличных культур в этом сезоне намолочено 1,765 миллиона тонн. Отмечен существенный рост производства по отношению к прошлому году по урожаю льна и рапса», — говорится в ведомственной отчётности.

Фото: t.me/altaigovernment

Министр подчеркнул, что в области животноводства будет получена 251 тысяча тонн скота и птицы на убой в живой массе (101%). Основной прирост произошёл за счёт реализации инвестпроекта в области бройлерного птицеводства.

Производство молока в секторе сельхозорганизаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств составит 639 тысяч тонн — 103% к уровню 2021 года.

Ранее председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что аграрный сектор — специализация региона, и будущее Алтайского края заключается в совершенствовании этой отрасли, поиске новых рынков реализации продукции.