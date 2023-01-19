Снижение инфляции. В Алтайском крае подешевели основные виды продуктов

Превышение среднероссийского уровня инфляции в декабре снизилось до 0,1%

19 января 2023, 06:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

В декабре 2022 года годовая инфляция в Алтайском крае замедлилась на 7,9 п.п. после пикового значения в апреле. Как рассказали в Минэкономразвития региона, аналитики отмечают падение цен на 10 из 24 социально значимых продуктов.

Так, превышение среднероссийского уровня инфляции снизилось с 2,1% до 0,1%, а к предыдущему месяцу она составила 0,4%, что на 0,6 п.п. меньше, чем в декабре 2021-го. Цены на продовольственные товары относительно ноября снизились на 0,6%, в то время как в целом по России отмечается рост на такой же размер.

Цены стали ниже на мясо, птицу, рыбопродукты, масло и жиры, сыр, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, какао, муку, макаронные и крупяные изделия. При этом в течение семи месяцев подряд фиксируется снижение стоимости крупы гречневой ядрицы, на протяжении четырёх – сахара-песка, на протяжении трёх – муки пшеничной, второй месяц подряд снижаются цены на масло сливочное. Относительно ноября ощутимо упали цены на сахар (8,6%), крупу гречневую (7,6%), вермишель (5,6%), чай чёрный байховый (3,2%) и пшено (3%).

На непродовольственном рынке цены остались на уровне предыдущего месяца. Отмечается падение цен на моющие и чистящие средства, электротовары, канцелярию, телерадиотовары, стройматериалы. В целом за год рост цен на непродовольственные товары составил 12%, тогда как по России он был выше – 12,7%.