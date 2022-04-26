Телевизоры от Ozon и льготы от Wildberries. Как маркетплейсы выживают среди санкций

После мартовского шока, маркетплейсы в России начали адаптироваться под жизнь и работу в новой реальности. Чтобы удержать покупателей и закрыть дефицит товаров, спровоцированный западными санкциями, электронные площадки разработали антикризисные меры, среди которых работа напрямую с поставщиками и производство собственной продукции. При этом эксперты отмечают, что Алтайский край — как продавцы, так и покупатели — позже прочих регионов России стал доверять электронным площадкам. И хотя легче всего сейчас приходится продавцам, которые зашли на маркетплейсы год назад, но новичкам ещё есть где развернуться. Как выживают сейчас электронные площадки и на что растёт спрос у жителей Алтайского края, читайте в нашем материале.

Через кризис к новым возможностям

Дефицит товаров, с которым столкнулись маркетплейсы после жёстких санкций Запада в отношении России, заставил их в срочном порядке искать новые способы пополнения ассортимента, в том числе за счёт прямого обращения к производителям. В итоге сейчас прямые закупки у производителей делают Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет».

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Хотя эксперты отмечают, что винить санкции в дефиците не совсем правильно: эта проблема началась ещё во время пандемии.

«Проблемы с логистикой начались ещё во время пандемии, когда также выросли цены и начались задержки товаров. Тогда резко подорожали контейнерные перевозки из-за рубежа. Сейчас, конечно, проблема усугубилась. Приходится искать других поставщиков — из России, Китая, стран ближнего зарубежья», — рассказывает Ксения Верваен, эксперт по продажам на маркетплейсе.

То есть частично площадки ещё год-два назад отрабатывали «антикризисные меры». Например, «AliExpress Россия» ещё в прошлом году начала закрывать пробелы в некоторых нишах через производителей, хотя в других странах мира компания работает только как посредник.

Ozon пошёл ещё дальше и стал выпускать телевизоры под собственным брендом, выкупив российскую торговую марку Hartens. В 2022 году маркетплейс планирует выпустить более 100 тыс. единиц этого товара. Также компания продаёт под своим брендом и продукты. Как пишет «Коммерсант», в планах — добавить в ассортимент собственные товары для животных, спортсменов, для дома и путешествий.

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Новые реалии 2022 года потребовали ещё более креативного подхода. И вот уже Wildberries борется с дефицитом с помощью программ поддержки предпринимателей. Площадка запустила акцию «Сделано в РФ», которая призвана поддержать российских производителей и повысить их узнаваемость. В программе могут принять участие бренды, имеющие российские корни, даже если их продукция производится за рубежом.

AliExpress полностью переходит на локальное приложение, поскольку глобальное больше не доступно в AppStore и Google Play. Теперь основным приложением для торговой площадки станет «AliExpress Россия» и обновления будут доступны только для него.

Алтайские предприниматели, работающие на маркетплейсах, говорят, что такой позитивный фон внушает доверие и помогает работе. Ведь ещё месяц назад ситуация на платформах электронной коммерции была очень нестабильной и многие сомневались, что они выстоят.

«В марте маркетплейсы пережили состояние шока. Рынок замер. Поставщики устроили ценовую истерику. Мы в течение суток наблюдали повышение стоимости базового товара в два, четыре раза и даже в шесть раз! Была массовая отмена скидок, отключение от промоакций. В середине месяца рухнул Wildberries», — вспоминает Мария Южакова, исполнительный директор компании «Мануфактура».

По её словам, на тот момент гибче прочих площадок оказался Ozon: «Они первыми начали диалог со своими поставщиками, первыми предложили еженедельные и ежедневные выплаты — это сильно поддержало микробизнес и самозанятых. И они первыми отказались от блокировки поставщиков из-за несвоевременной отгрузки товаров».

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В целом рынок на маркетплейсах ожил только на третьей неделе марта, отмечает эксперт. Но с этого времени ситуация на площадках уже вполне устойчивая. «С начала апреля мы начали торговать в привычном нам режиме — ежедневное оформление заказов с хорошей маржинальностью», — говорит Южакова.

Цены выросли, спрос упал, но надежды есть

Стоимость большинства товаров на маркетплейсах пока ниже, чем в обычных магазинах, но наценки всё же произошли ощутимые. В среднем цены на одежду выросли на 20%, автотовары — на 30%, косметика подорожала до 50% и выше.

И хотя россияне по-прежнему активно совершают покупки в маркетплейсах, их запросы изменились, говорят эксперты. Сейчас в первую очередь покупатели ищут на электронных площадках дефицитный товар, который уже не найдёшь в магазинах офлайн. Чаще всего это продукция компаний, покинувших рынок России после начала спецоперации на Украине.

«По нашей статистике, многие покупатели сейчас ищут на маркетплейсах товары повседневного спроса, которые в дефиците в офлайн-магазинах. По истории запросов лидируют зарубежная люксовая и близкая к этому сегменту косметика, продукты питания и сезонные товары. Наивысшим спросом пользуются сейчас именно сезонные товары. Например, на своём опыте могу сказать. Мы продаём шины — на Ozon был весьма повышенный спрос на эту продукцию», — говорит Ксения Верваен, специалист по маркетплейсам.

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В марте среди покупателей был бум на бытовую технику. Тогда цены начали расти и люди ринулись скупать холодильники и телевизоры. Сейчас ситуация изменилась, объясняет эксперт: «Только начали расти цены и спрос на бытовую технику был огромный. Телевизоры, холодильники входили в топ-10 запросов. Сейчас спрос подутих, видимо покупателя смущает высокая цена».

Упал спрос также на одежду и обувь. В целом, по оценкам экспертов, сейчас жители Алтайского края тратят только на необходимые вещи и стараются экономить, отказываясь от некоторых ранее привычных покупок.

«Вообще мы видим, что сейчас люди отказываются от некоторых покупок в пользу экономии денег либо направляют средства на более необходимые товары», — рассказывает Ксения Верваен.

На Алтае ещё не распробовали

Сейчас на электронных площадках основная часть клиентов, порядка 90%, — жители европейской части России. Они раньше начали доверять маркетплейсам, говорит Ксения.

А вот жители Алтайского края только-только распробовали и начинают привыкать к покупкам онлайн. Так же и предприниматели нашего региона тоже лишь только входят во вкус. Однако покидать площадки не планируют: несмотря на имеющиеся проблемы, интерес к ним огромный, ведь они получают канал продаж, который рассчитан на всю Россию.

«Желание предпринимателей зайти на маркетплейсы растёт. И да, конечно, проще тем продавцам, кто зашёл сюда год назад: они уже наработали клиентскую базу, имеют стабильный доход. А тем, кто только заходят сейчас, сложнее. Но мы видим и то, что растёт покупательный спрос. Уже чуть ли не в каждом доме открывается пункт выдачи», — указывает Ксения Верваен.

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Пока нет данных о том, сколько компаний Алтайского края предоставляют свои услуги на маркеплейсах. Но в одном из чатов, где общаются продавцы Wildberries, из Барнаула — около 400 человек. А значит, в рамках Алтайского края это число можно умножать в несколько раз.

Цифра: по данным «Коммерсанта», в марте российские маркетплейсы потеряли больше 5% продавцов и более 20% ассортимента.