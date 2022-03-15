В работе Wildberries опять произошёл сбой

Во вторник, 15 марта, крупнейший российский маркетплейс Wildberries опять работает со сбоями, следует из данных Downdetector. По состоянию на 07:43 мск было зафиксировано 2327 отчётов о сбоях в работе ретейлера.

46% пользователей жаловались на сбои в работе приложения, 43% — на трудности с отслеживанием заказа, 11% — на проблемы с работой веб-сайта. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

14 марта пользователи Wildberries сообщили о том, что из личных кабинетов исчезли все пользовательские данные, в том числе сведения об уже оплаченных, но недоставленных покупках. При этом информация о банковских картах покупателей осталась, что вызвало панику среди пользователей о том, что эти данные могут быть украдены. Что происходит и как сохранить в этом случае свои деньги — в разборе amic.ru.