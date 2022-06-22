Tele2 повысил цены на безлимитные тарифы почти в два раза. Действия оператора проверят ФАС и Минцифры

21 июня сотовый оператор Tele2 повысил цены на безлимитные тарифы почти в два раза. Абонентов предупредили: новые расценки вступят в силу с 4 июля.

Пользователь портала iPhones.ru рассказал, что платил за тариф 450 рублей в месяц, а теперь его цена будет составлять 750 рублей.

«С 04.07.2022 базовая плата за ваш тариф без учёта дополнительных услуг будет составлять 750 руб./мес. Другие параметры останутся прежними. Изменения вступят в силу в день очередного списания средств...» — сказано в SMS от Tele2, которое получил пользователь.

Минцифры в своём Telegram-канале вскоре сообщило, что ведомство совместно с ФАС проверят обоснованность резкого увеличения тарифов Tele2. «Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении.

В самом Tele2 amic.ru подтвердили повышение цен, отметив, что изменения затронут «небольшое число абонентов», использующих тарифы с безлимитным мобильным интернетом.

«Цены на некоторые из этих тарифов не изменяли более двух лет. Сейчас Tele2 предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и использовать услуги более осознанно, выбрав пакетные тарифы, которые дают больше возможностей. Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объём трафика. Абоненты линейки „Безлимит“ могут выбрать новый пакетный тариф с учётом своих предпочтений и воспользоваться персональными предложениями. Клиенты, которые предпочтут остаться на безлимитах, могут сохранить текущую цену на период единовременной оплаты за шесть месяцев вперёд либо продолжить пользоваться тарифом с новой ценой», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сим-карты в России становятся платными для абонентов. «МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже ввели за это плату — 50 рублей. «Билайн» намеревался сделать то же самое с 21 июня, МТС — с 24 июня, а Tele2 — с 1 августа.