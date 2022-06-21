Сим-карты в России становятся платными для абонентов

Ряд российских операторов связи стали брать деньги за выдачу сим-карт клиентам, сообщает «Ъ».

«МегаФон» и его дочерний оператор Yota уже ввели за это плату — 50 рублей. «Билайн» планирует сделать то же самое 21 июня, МТС — 24 июня, а Tele 2 — 1 августа.

Введение оплаты связано с подорожанием сим-карт, заявили в «МегаФоне».

По информации собеседника «Ъ» с одним из операторов, в июне себестоимость сим-карты выросла на 250% по сравнению с июнем 2021-го, а к сентябрю рост может составить 420%.

Специалисты, в частности, объясняют это тем, что с началом военной операции РФ на Украине российские операторы стали вынуждены закупать сим-карты не у западных производителей, как ранее, а у азиатских.