Тиньков заявил о том, что его заставили продать банк

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что его заставили продать банк после публичных высказываний о текущей политической ситуации. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Тиньков отметил, что после его высказывания ему пригрозили национализацией банка, если он не продаст его часть.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берёшь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — сказал предприниматель.

Напомним, что долю Олега Тинькова купил «Интеррос» Владимира Потанина. Сам предприниматель считает, что он продал долю в банке «за копейки».

Ранее сообщалось, что совокупные убытки компании Visa после ухода из России составили около 60 млн долларов.