Убытки Visa из-за ухода с российского рынка составили около 60 млн долларов

Американская компания Visa отчиталась о 35 млн долларов чистых убытков из-за ухода с российского рынка. Эти деньги фирма потеряла из-за деконсолидации российской «дочки», отмечают РИА Новости.

«В результате поддержки, оказываемой для поддержки наших сотрудников в России и на Украине, мы понесли расходы на персонал в размере 25 миллионов долларов», — добавили в компании.

Общий объём финансовых потерь, которые понесла компания после ухода с российского рынка, приблизился к 60 млн долларов.

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При этом чистая прибыль, полученная компанией в 2021 году, выросла. Этот показатель увеличился на 24%, составив 7,606 миллиарда долларов.

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