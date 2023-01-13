Топ-5 специалистов, которым на Алтае готовы платить самые высокие зарплаты

Среди сибирских регионов Алтайский край оказался в конце списка по средней предлагаемой зарплате

13 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае работодатели готовы топ-менеджерам платить самые высокие зарплаты, согласно данным по итогам декабря 2022 года, сообщает hh.ru.

Среди сибирских регионов Алтайский край оказался в конце списка по средней предлагаемой зарплате (43 970 рублей). Наиболее высокий доход специалисты могут получить в Иркутской области (61 171) и Красноярском крае (59 793).

"Пятёрку специалистов, которым в Алтайском крае работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, возглавляют топ-менеджеры (средняя предлагаемая зарплата для них составила 62 865 рублей). Далее следуют специалисты по консультированию (58 413), кадры из сферы добычи сырья (50 918), специалисты по маркетингу (49 506) и специалисты из автобизнеса (49 033)", — выяснили аналитики.

Наиболее низкие зарплаты предлагают домашнему персоналу (30 254 рубля) и госслужащим (36 167 рублей).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае среднемесячная начисленная заработная плата наконец-то превысила 40 тысяч рублей.