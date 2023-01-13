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Топ-5 специалистов, которым на Алтае готовы платить самые высокие зарплаты

Среди сибирских регионов Алтайский край оказался в конце списка по средней предлагаемой зарплате

13 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае работодатели готовы топ-менеджерам платить самые высокие зарплаты, согласно данным по итогам декабря 2022 года, сообщает hh.ru.

Среди сибирских регионов Алтайский край оказался в конце списка по средней предлагаемой зарплате (43 970 рублей). Наиболее высокий доход специалисты могут получить в Иркутской области (61 171) и Красноярском крае (59 793).

"Пятёрку специалистов, которым в Алтайском крае работодатели готовы платить самые высокие зарплаты, возглавляют топ-менеджеры (средняя предлагаемая зарплата для них составила 62  865 рублей). Далее следуют специалисты по консультированию (58 413), кадры из сферы добычи сырья (50 918), специалисты по маркетингу (49  506) и специалисты из автобизнеса (49 033)", — выяснили аналитики.

Наиболее низкие зарплаты предлагают домашнему персоналу (30 254 рубля) и госслужащим (36 167 рублей).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае среднемесячная начисленная заработная плата наконец-то превысила 40 тысяч рублей.

 

Комментарии 17

  • А теперь открываем сайт где висят вакансии, это трудвсем точка ру и наблюдаем, что в среднем предлагается зарплата 20 тыс. А как они посчитали 40 тыс?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, точно так же, как высчитали среднюю з/п топ-менеджеров в размере 62 865 руб., наверное.))))))))))
    13 января, Гость   Ответить
  • Выставляют вакансии на которые никто не идет и маленькая зарплата. А хорошая зарплата в рекламе не нуждается. Там всегда есть кому работать
    13 января, Гость   Ответить
  • Наиболее низкие зарплаты предлагают госслужащим (36 167 рублей). А учителям предлагают больше????
    13 января, Гость   Ответить
  • средней предлагаемой зарплате (43 970 рублей) - я согласна на такую куда идти?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, сколько учитель в США получает, в курсе? Около 250 тысяч в месяц!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Около 250 тысяч в месяц!!! --- это порядка 3600 долляриев, а я слышал, что они 5000 - 6000 в месяц получают. Может и вранье, но слышал именно так.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, 250 тыс в месяц по американским ценам - это ОЧЕНЬ нежирно. Там за одну страховку медицинскую на семью из 4 человек надо отдавать около 1 тыс долларов в месяц и это страховка с покрытием в полмиллиона всего, т.е. не дай Бог, что-то серьезное случиться (там операция аппендицита с осложнениями - 400 тыс.), потом страховка на машину - минимум 200 долларов в месяц, это самую простую и если у тебя история хорошая. Так, что не переводите их зарплаты на наши деньги... 5-6 тыс долларов в месяц в США - это можно скромно жить, без излишеств, а 3600 долларов - это примерно как наши 20-25 тыс рублей в Барнауле.
    13 января, Гость   Ответить
  • Наиболее низкие зарплаты предлагают госслужащим (36 167 рублей)//// Неплохо бы сразу и хоть 1 пример, кто где предлагает столько или выше?
    13 января, Гость   Ответить
  • Где тут написано про семью из 4 человек? Доход на одного человека. Со своей математикой иди обратно в школу
    13 января, Гость   Ответить
  • не надо тут сша приводить ... там та же медстраховка для нищебродов (по их меркам) вообще бесплатна, потом идёт вилка дохода - когда часть её субсидируют и лишь при хороших заработках платят её полностью.
    13 января, Гость   Ответить
  • В любой стране, есть бедные и богатые. Но ни в одной стране нет нищих работающих. Контрактнику платят 70 -90 тысяч, средняя зарплата, некоторым мобилизованным до 150 тысяч, вагнеровцы получают до 250 тысяч. Вот это средние зарплаты, с учётом зарплат депутатов в 600 - 900 тысяч. А за гранью бедности в 50 тысяч на семью, не стоит обсуждать. Бессовестные люди дают ещё и пояснения по росту тарифов. Стыдно за них, и за их руководителей. Молчали бы и оправдывались, а они ещё имеют совесть что то доказывать. Мракобесы.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, ехай в США если там так хорошо, зачем здесь про это писать, речь о России и конкретно о Алтайском крае, при чем здесь США
    13 января, Гость   Ответить
  • Работаю охранником вахтой в уренгое зарплата 130 тысяч в месяц,но ни кто не едет работать.А в Барнауле если зарплата нищенская кто скупает квартиры по 4-6 миллионов.Что строить не успевают.
    13 января, Гость   Ответить
  • А теперь, господа чиновники, отнимите от указанных великих гонораров почти половину на налоги и попробуйте прожить на эти *деньги* целый месяц! Особенно при нынешних тарифах ЖКХ
    15 января, Гость   Ответить
  • Точно,на дорогах машины у всех под миллион,езжу на жигулях и офигеваю... от куда деньги у народа,который жалуется на бедную жизнь???
    15 января, Гость   Ответить
  • Гость, А вы знаете требования для того что бы получить лицензию учителя в США это раз и сколько стоит обучение например по специальности английский язык? И третье учитель должен платить ежемесечно страховку)) Это называетя слышал завон и не знает где он
    17 января, Гость   Ответить
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