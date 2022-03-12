Три поезда с алтайской сельхозпродукцией отправили на экспорт в Китай

В феврале из Барнаула отправили в Китай три поезда со льном и рапсовым маслом, сообщает Министерство транспорта Алтайского края. До Китая товары пойдут транзитом через Находку и Забайкальск.

Всего в январе — феврале текущего года отправлено шесть поездов в Китай. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доставка осуществляется контейнерными поездами, а не одиночными контейнерами и вагонами в составе сборных поездов. Это сокращает срок доставки до Забайкальска с двух недель до одной.

Напомним, на Зимней зерновой конференции в Белокурихе директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что в период санкций России следует увеличить товарооборот с Китаем, включая поставки продовольствия (муки, колбасных изделий, сладостей). Эксперт прогнозирует увеличение на 10-15% товарооборота с Китаем к концу 2022 года. Он отметил, что Китай обеспечивает себя продуктами питания лишь на 30-40%. При этом Маслов подчеркнул: хотя Китай снял ограничения на поставки из России, найти там оптовых покупателей сложно из-за большой конкуренции с другими странами.