Трудовая лихорадка. Санкции и потери брендов встряхнут российский рынок труда

С началом военной операции на Украине из России ушли многие мировые бренды, а целый ряд компаний объявили о прекращении или приостановке деятельности. Правительство страны разработало ряд мер по организации импортозамещения в ряде отраслей, где мы ранее полагались на зарубежное производство (в частности, авиастроении, автопроме, АПК и других отраслях промышленности). Всё это говорит о том, что отечественный рынок труда ожидают серьёзные перемены. Относительно этих перемен мнения разделились — достаточно пройтись по соцсетям: пессимисты уверены, что страну ожидает рост безработицы, оптимисты убеждены, что работы хватит на всех. Как будет на самом деле, пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Безработица всё-таки вырастет

Обеспокоенность создавшимся положением уже высказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что «всё-таки не миллионы людей останутся без работы, а меньше», заметив, что «правительство этим занимается». «Это приоритетный вопрос — безработица и антикризисные меры на рынке труда», — заверил он.

В правительстве страны подкрепили озабоченность финансами: выделили для поддержки занятости населения около 40 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба кабмина, данные средства пойдут на «поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России западных санкций».

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Известно, что 25,5 млрд рублей из этой суммы направят на создание в регионах страны временных рабочих мест для тех, кому грозит увольнение, а также для организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда. Согласно расчётам правительственных экономистов, эти меры могут коснуться около 400 тысяч человек. Ещё более 7 млрд рублей направят на региональные программы поддержки работников промышленных предприятий, которым потребуется пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Таковых может оказаться до 125 тысяч человек. Ещё 6 млрд рублей получат некоммерческие структуры для проведения курсов переобучения. В правительстве надеются, что это позволит примерно 100 тысячам гражданам получить востребованные на рынке труда навыки, а 75 тысяч смогут начать своё дело или получить регистрацию как самозанятые.

Несмотря на указанные меры, сферу занятости всё же будет лихорадить, считают эксперты.

«Рост безработицы, конечно, произойдёт, — заявил amic.ru аналитик-экономист Константин Селянин. — Однако её уровень и темпы будут зависеть от действий правительства. Всё-таки около 300 иностранных компаний ушли из России — это огромное число сотрудников, миллиарды рублей налогов на сотни миллиардов оборота. Причём многие налоги шли в местные бюджеты. Поэтому непонятно, будут ли у региональных властей ресурсы для купирования взрывного роста числа незанятых».

Эксперт считает, что разрушение логистических цепочек в результате ухода западных компаний тоже вызовет увеличение количества безработных, в этом случае «большое количество людей (возможно, миллионы) станут безработными или вынуждены будут сменить профиль деятельности».

Корректный уход не снимает проблем

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с корреспондентом amic.ru выразил убеждение, что угроза безработицы сильно преувеличена.

«По имеющимся данным, таких работников в районе 200 тысяч человек. С точки зрения колебаний уровня безработицы это небольшая цифра, которая не может оказать на рынок труда существенного влияния. Вопрос в другом: будут ли на месте ушедших компаний создаваться новые рабочие места. И заявление столичного мэра Сергея Собянина, что в Москве будут появляться собственные предприятия общепита взамен покинувших российский рынок — признак того, что государство озабочено этим вопросом и намерено его решать», — считает собеседник.

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Однако в деле создания новых производств не всё гладко. По словам Шершукова, вызывает беспокойство запредельная ставка Центробанка РФ, повышенная 28 февраля и сохранённая 18 марта решением Совета директоров ЦБ на уровне 20%, что является «фактическим блокированием возможности кредитования производства».

В то же время вызывает беспокойство вопрос, что будет в тех компаниях, которые не уходят из России, замечает Константин Селянин:

«Пока они приостанавливают деятельность максимально корректно, с сохранением выплат работникам и арендных платежей. Всё-таки, полагаю, большинство из них окончательно прекратят работу в нашей стране. Сейчас эта проблема кажется незначительной, однако к лету она обострится, когда прояснятся потери компаний. К тому времени довольно многие окончательно потеряют работу. Конечно, некоторые из уволенных получат компенсацию за три месяца, но что они будут потом делать — непонятно».

Автопром, туриндустрия и реклама — товарищи по несчастью?

Чиновники и эксперты оживлённо обсуждают вопрос, какие отрасли экономики пострадают в результате формирующейся в стране модели экономики.

Руководитель отдела экономических исследований агентства «Национальный эксперт» Алексей Климовский назвал amic.ru попадающие в зону риска направления: «Это туристическая отрасль — она вообще схлопывается, сфера рекламы и пиара. Сложно придётся значительной части ориентированных на экспорт компаний. Будут большие сложности у части ретейла, а также зависимых от импорта комплектующих производств — многие из них встанут или будут нерентабельны».

С мрачными прогнозами относительно туриндустрии согласен и Константин Селянин:

«Надежды на внутренний туризм, полагаю, не совсем обоснованы. Также под ударом окажется малый бизнес, который и без того много потерял в период пандемии. Сложно придётся общепиту — эти заведения и так в последнее время теряли посетителей, а теперь в них станут заглядывать ещё реже».

Непросто придётся ряду градообразующих предприятий и жителям населённых пунктов, где они расположены. Одним из них Селянин называет промышленный гигант «АвтоВАЗ» в городе Тольятти: «Совладельцем компании, как известно, является французская компания „Рено“. По данным на январь 2021-го, там работало более 34 тысяч человек. Прибавьте к ним сферу обслуживания. Под вопросом оказываются и другие рабочие места, так или иначе связанные с предприятием. Их судьбу пока трудно спрогнозировать».

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Кстати, по информации РИА Новости, в начале марта компания приостановила производство на заводах в Ижевске и Тольятти в связи с нехваткой электронных компонентов. Администрация предприятия заявила, что намерена искать новых поставщиков в странах Азии. При этом эксперт полагает, что национализация собственности уходящих компаний не совсем верный шаг, поскольку в таком случае многие иностранные предприятия «вообще перестанут смотреть в сторону России».

Весьма непросто придётся и сталелитейной отрасли, считает Константин Селянин. «Как известно, на поставки ключевой продукции российской сталелитейной отрасли введён запрет. Конечно, у наших чиновников есть надежды на Китай, но не думаю, что они сильно оправданны — всё-таки с учётом нынешней ситуации поставлять нам свою продукцию туда придётся за меньшую стоимость. А это скажется на зарплатах и налогах», — замечает эксперт.

Нанесён удар высокотехнологичным отраслям экономики, убеждена экономист Наталья Зубаревич: «Эта сфера теряет кадры. Утечка мозгов была и раньше, идёт она и сейчас. За последние недели, по некоторым подсчётам, страну покинули уже до ста тысяч IT-специалистов».

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Будут «работающие бедные»

Возможно ли сегодня повторение лихих 1990-х, когда «невидимая рука рынка» отправляла врачей, военных, учителей в сферу торговли и услуг? По мнению Алексея Климовского, нынешняя экономическая ситуация всё-таки сильно отличается от эпохи становления «дикого рынка»: «Если в 1990-х шла масштабная перестройка внутреннего рынка, а внешний был открыт, то сейчас нас ждёт перестройка и снаружи, и вовне, причём болезненная и с большими издержками. Конечно, это приведёт к росту безработицы. Правительственные меры по сохранению занятости сгладят эффект, но при этом законсервируют или даже нарастят долю неэффективной занятости, увеличится количество «работающих бедных».

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Конечно, в борьбе с ростом безработицы общество может столкнуться с несоответствием реальной картины и официальных данных, которыми будут руководствоваться чиновники. Климовский отмечает, что «официальные показатели безработицы будут соответствовать ожиданиям политического руководства страны — так работает система».

По мнению Константина Селянина, возможна скрытая безработица. Официальные и «теневые» данные, возможно, будут отличаться в пять-шесть раз. С ним соглашается и Наталья Зубаревич: «Есть данные Росстата, а есть результаты опросов и замеры независимых специалистов, как они будут расходиться в дальнейшем — сказать сложно. Не исключено, что станут отправлять в неоплачиваемые отпуска».

Александр Шершуков убеждён, что нынешний кризис даёт возможность устранить многие перекосы на рынке труда. Некоторые из них заключаются в том, что окончившие вуз молодые люди далеко не всегда трудились по специальности:

«Спор о тех, кто не работает по своему профилю, ведётся давно. Если молодой человек учился платно — это одно. Другое дело, кто обучался очно на бюджетном отделении. Тут необходимо создание схемы, при котором человек обязан отработать какой-то период по специальности. Вопрос в планировании. И какие-то изменения в данном направлении уже в ближайшее время исключать нельзя», — отмечает собеседник.

По мнению Константина Селянина, больше всего беспокоит отсутствие заявленной высшим руководством страны стратегии по решению появившихся вопросов: «Пока толком даже не обозначено, каким образом станут решаться возникшие задачи, за счёт чего мы преодолеем целый комплекс этих болезненных проблем», — заключает Константин Селянин.