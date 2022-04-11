В Алтайском крае началась посевная кампания

Посевная кампания началась в степных районах Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

Так, первыми аграрии начали сеять многолетние травы, чтобы создать запас кормов для сельхозживотных.

«В степной зоне Алтайского края начались полевые работы. Весеннее боронование посевов многолетних трав начали несколько хозяйств Угловского, Ключевского, Кулундинского, Михайловского районов. В Михайловском районе на отдельных участках начали сеять многолетние травы, которые станут залогом создания запаса кормов для сельхозживотных», — говорится в сообщении.

Обычно в этих районах традиционно проводят полевые работы по сохранению влаги в почве. При благоприятной погоде ожидается, что в ближайшие дни в цикл полевых работ будут включаться и другие хозяйства.

Общие посевные площади в 2022 году в Алтайском крае составят 5,255 млн га, что больше предыдущего года на 32 тыс. га. Из них зерновыми будут заняты 3,2 млн га, вырастут площади сева зерновых, сахарной свёклы, сои, картофеля и овощных культур.