В Алтайском крае с 1 июня повысят прожиточный минимум на 10% — до 12 388 рублей

Прожиточный минимум в Алтайском крае с 1 июня вырастет на 10%. Соответствующее постановление 27 мая подписал губернатор Виктор Томенко, сообщили в правительстве региона.

«С 1 июня прожиточный минимум в Алтайском крае увеличится на 10% и составит 12 388 рублей (ранее — 11 262 рубля). Для трудоспособного населения он составит 13 504 рубля (до увеличения — 12 276 рублей), для пенсионеров — 11 436 рублей, на детей — 12 676 рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, о внеплановой индексации прожиточного минимума, пенсий и МРОТ президент Владимир Путин объявил 25 мая.

Как отмечал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, решение главы государства позволит увеличить выплаты для 15 млн россиян. Подавать какие-либо заявления для индексации выплат по прожиточному минимуму не потребуется: их проиндексируют автоматически.