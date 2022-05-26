Путин утвердил индексацию соцвыплат. Когда и на сколько повысят пенсии и МРОТ в России?

25 мая президент России Владимир Путин объявил размер внеплановой индексации пенсий, прожиточного минимума и МРОТ. О том, что пособия будут дополнительно увеличены, глава государства заявил ещё в марте 2022 года. По словам Путина, такая мера должна поддержать население и стать крепким ответом на внешнеэкономическое давление западных стран. Правда, долгое время оставалось неясным, когда и на сколько увеличат соцвыплаты.

Теперь все нюансы согласовали в правительстве, а Путин на заседании Госсовета всё утвердил. Рассказываем, когда и на сколько в России вырастут пенсии, МРОТ и прожиточный минимум.

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Вопрос дня Когда и на сколько повысят пенсии и МРОТ в России в 2022 году?

На сколько повысят пенсии в России?

На 10%. По словам Путина, такой размер дополнительной индексации должен покрыть инфляцию: президент ожидает, что по итогам года она не превысит 15%.

«Напомню, с первого января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%», — сообщил глава государства.

В среднем пенсии вырастут на 1760 рублей, сообщил на заседании Госсовета глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он также добавил, что повышение коснётся 35 млн российских пенсионеров.

Каким будет размер пенсий после внеплановой индексации?

В среднем — 19 360 рублей, уточнил Котяков. Но это вовсе не значит, что каждый пенсионер сможет рассчитывать на такую сумму. В каждом отдельном случае размер пенсии рассчитывается индивидуально.

А МРОТ и прожиточный минимум на сколько повысят?

Тоже на 10%.

Сколько составят прожиточный минимум и МРОТ после повышения?

Средний размер прожиточного минимума, по словам Владимира Путина, после индексации составит 13 919 рублей. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после повышения на 10% будет равен как минимум 15 279 рублям.

Впрочем, эти цифры могут отличаться в зависимости от региона. На сумму МРОТ и прожиточного минимума влияют также районные коэффициенты. Соответственно, президент назвал лишь средние значения.

По словам Антона Котякова, увеличение МРОТ приведёт к росту зарплат почти четырёх миллионов россиян.

Что ещё внепланово увеличат в России?

Отдельно никаких индексаций Путин больше не объявлял. Но от размера МРОТ и прожиточного минимума зависит немало других выплат и пособий. Соответственно, их размер тоже увеличится. Например, речь идёт о пособии по безработице или детских выплатах от 3 до 7 и от 8 до 16 лет.

«Если говорить о размере прожиточного минимума, то у нас на сегодняшний день выплаты, связанные непосредственно с размером прожиточного минимума, получают порядка 15 миллионов наших граждан. Соответственно, это напрямую скажется и в том числе на размере тех выплат, которые они получают на данный момент», — пояснил Антон Котяков.

Так что если вы пользуетесь мерами поддержки, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума, вам тоже стоит ждать повышения.

Когда ждать повышения пенсий, МРОТ и прожиточного минимума?

Уже с 1 июня. Все индексации, о которых объявил президент, должны произойти в первый день лета.

По словам Антона Котякова, повышенные пенсии россияне начнут получать уже 3 июня.

«Пенсионный фонд начнёт доставку пенсий с учётом индексации уже начиная с 3 июня. То есть мы проведём все необходимые мероприятия, и с 3 июня уже доставка будет с учётом дополнительной индексации», — объяснил глава Минтруда.