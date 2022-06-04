В Алтайском крае за месяц подешевели овощи, но подорожали колбаса, творог и гречка

В Алтайском крае продолжают расти цены на продукты питания, свидетельствуют данные Алтайкрастата на 27 мая.

Так, в сравнении с подсчетами на 22 апреля, за месяц в регионе подорожали: полукопченая колбаса (с 494 до 529 рублей за кг), сливочное масло (с 711 до 714 рублей за кг), творог (с 379 до 403 рублей за кг), гречка (со 118 до 121 рубля за кг), яблоки (со 136 до 146 рублей за кг), картофель (с 48 до 51 рубля).

Подешевели за аналогичный период сметана (с 255 до 252 рублей), сахар (с 84 до 80 рублей), белокочанная капуста (с 90 до 57 рублей), огурцы (со 136 до 101 рубля), помидоры (с 211 до 189 рублей).

Ранее amic.ru показал, как дешевеют продукты в Алтайском крае после бешеного скачка цен.