Как дешевеют продукты в Алтайском крае после бешеного скачка цен? Инфографика

У нас хорошие новости: взрывной рост цен на продукты в России, похоже, пока прекратился. В начале весны стоимость товаров первой необходимости «взлетела» настолько, что премьер-министр страны Михаил Мишустин называл недобросовестных ретейлеров «жуликами» и грозил им проверками. Теперь же цены потихоньку начали откатываться назад, а статистические ведомства еженедельно отчитываются об удешевлении того или иного продукта.

Amic.ru изучил данные Алтайкрайстата о том, как с февраля менялась средняя стоимость социально значимых продуктов в магазинах региона. Падают цены вовсе не так резво, как росли. Подробнее о том, какие продукты подешевели за последние недели и на сколько, — в наших карточках.

Ещё мы провели небольшой эксперимент: взяли условную тысячу рублей и посмотрели, сколько того или иного продукта на неё можно было купить 2,5 месяца назад и сколько сейчас. Спойлер: в феврале на эти деньги вы могли бы купить на 17 кг лука больше.

Новости

Экономика «Искусственный курс». Почему доллар слабеет, рубль укрепляется, а цены в России все равно растут

Гречневая крупа

Гречка в Алтайском крае резко подорожала в конце марта — начале апреля. Если ещё 11 марта килограмм крупы стоил около ста рублей, то уже 8 апреля средняя стоимость перевалила за 120 рублей. Во второй половине апреля гречка, наконец, начала дешеветь. Но по сравнению с тем, как взлетела стоимость ранее, снижение совсем незначительное. К примеру, за последнюю неделю цена уменьшилась лишь на 1,8%.

Если же взять два с половиной последних месяца, гречка в среднем подорожала на 17,8%. Сейчас (данные за 6 мая — самый актуальный отчёт Алтайкрайстата) килограмм обходится в 117,41 рубля.

Сколько можно купить на тысячу?

18 февраля, согласно Алтайкрайстату, гречка стоила 99,66 рубля за килограмм. На тысячу можно было купить 10 кг крупы. Сейчас, когда средняя стоимость чуть больше 117 рублей, на эти деньги можно приобрести лишь 8,5 кг — на полтора килограмма меньше.

Картофель

С февраля картошка на Алтае дорожала практически каждую неделю: цена «ползла» вверх по несколько процентов. Пиком стало 15 апреля, когда стоимость килограмма за неделю выросла на 4,4% и составила 48,98 рубля. Цена начала снижаться во второй половине апреля. Сначала она упала на 1,6%, а затем ещё на 4,6%. Впрочем, за последние семь дней она вновь подросла на 1%. Итого сейчас килограмм картофеля в алтайских магазинах продают в среднем за 46,54 рубля — это на 10% больше, чем было три месяца назад.

Сколько можно купить на тысячу?

К 18 февраля картошку в регионе продавали примерно за 42 рубля. Соответственно, на тысячу можно было купить 23,7 кг. Сейчас этой же суммы вам хватит на 21,4 кг — на 2,3 кг меньше.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло в течение трёх последних месяцев вообще не дешевело. Вернее, была одна неделя (с 8 по 15 апреля), когда цена снизилась, но тогда она «просела» на жалкие 0,3%. Только за последние семь дней средняя стоимость выросла на 2% и составила 140,86 рубля за литр. Это на 14,5% больше, чем 18 февраля, — тогда тот же объём продавали за 122,94 рубля.

Сколько можно купить на тысячу?

В середине февраля тысячи хватило бы, чтобы купить 8,1 л подсолнечного масла. Сейчас на эту сумму вам продадут не больше 7,1 л. Итог — на литр меньше продукта за 2,5 месяца.

Молоко

Молоко — один из немногих товаров, который практически не подорожал с февраля 2022 года. Рост цены составил всего 3,7% — меньше двух рублей. Это почти ничего, особенно если сравнить с другими товарами. За последнюю неделю продукт подешевел на 1,3%. Сейчас литр молока на Алтае стоит в среднем 74,5 рубля.

Сколько можно купить на тысячу?

Поскольку молоко почти не подорожало, то и наш «индекс тысячи» особо не изменился. Сейчас на тысячу рублей можно купить всего на 0,3 л меньше, чем в феврале.

Сахар

Сахар, пожалуй, стал символом весеннего роста цен в России. Жители страны буквально сражались за килограммовые упаковки у прилавков магазинов. От недели к неделе цена росла и на 8%, и на 10%, и даже на 16%. Пиком стало 1 апреля (и это не шутка), когда килограмм сахара на Алтае в среднем обходился в 89,71 рубля — на 30 с лишним рублей дороже, чем в феврале.

С тех пор сладкий продукт медленно дешевеет. В течение апреля и первой недели мая цена снизилась до 82,68 рубля. Впрочем, до февральского уровня цен ещё очень далеко. За последние два с половиной месяца стоимость в целом выросла на 45%.

Сколько можно купить на тысячу?

Тут всё очень печально. В феврале 2022 года на тысячу рублей можно было купить 17,5 кг сахара. Сейчас этой суммы хватит лишь на 12 кг. Итого — минус 5,5 кг.

Макароны

С макарошками всё тоже не очень весело. За последние 11 недель стоимость незначительно снижалась лишь три раза. Всё остальное время продукт стабильно дорожал. Ещё в феврале килограмм макарон стоил в среднем 88 рублей. Но средняя стоимость с тех пор перевалила за сотню и теперь составляет более 108 рублей. Итоговое подорожание — 23,1%.

Сколько можно купить на тысячу?

Придя с тысячей рублей в алтайский магазин в феврале, вы могли закупить 11,3 кг макарон. Сейчас этих денег вам хватит лишь на 9,2 кг. Итог — минус 2,1 кг.

Яйца

Без куриных яиц мы, похоже, точно не останемся. Это единственный продукт из нашего списка, который реально подешевел за последние два с половиной месяца. 18 февраля десяток в среднем стоил 74,36 рубля. Сейчас его можно приобрести за 70,83 рубля. Причём самое ощутимое удешевление произошло в последнюю неделю: цена «рухнула» на 5,4%.

Сколько можно купить на тысячу?

Поскольку цена снизилась, сейчас на тысячу рублей можно купить на 7 яиц больше, чем в феврале 2022 года.

Курица

Цены на курицу в алтайских магазинах незначительно колеблется с февраля 2022 года. За это время стоимость подросла в среднем на 6,1%, или на 11 рублей. Так, 18 февраля килограмм курицы стоил примерно 173,63 рубля, а 6 мая — уже 184,27 рубля. За последнюю неделю продукт подешевел ровно на рубль — это 0,5%.

Напоминание: в исследовании мы использовали официальные данные, которые публикует Алтайкрайстат. Как именно в ведомстве подсчитывают цены и какую курицу изучают, мы не знаем.

Сколько можно купить на тысячу?

Цена изменилась не так сильно, поэтому и количество курицы, которое можно купить на тысячу, осталось почти таким же. Разница — всего 300 граммов.

Лук

Репчатый лук — «король» всех продуктовых антирейтингов 2022 года. С 18 февраля по 15 апреля продукт неуклонно дорожал, и вместо 26,10 рубля стал стоить в два раза больше — 52,68 рубля. Сейчас цена всё же начала падать. В течение трёх последних недель стоимость опускалась на 6%, 3,1% и 4,2%. Теперь килограмм обходится в 47,66 рубля. Итоговый рост цены составил 82,6%.

Сколько можно купить на тысячу?

Это эксперимент не для слабонервных. В феврале 2022 года за тысячу рублей вам бы продали более 38 кг лука. Сейчас этой суммы хватит лишь на 20 кг с небольшим. Разница — более 17 кг.

Капуста

С капустой ситуация почти такая же, как с луком. С февраля по начало апреля продукт стабильно дорожал, а теперь цена понемногу снижается. 18 февраля килограмм в среднем продавали за 66,55 рубля. К 8 апреля стоимость выросла до 94,33 рубля. С тех пор цена от недели к неделе падала на 3,8%, 0,7%, 3,9% и 7%. По данным на 6 мая, килограмм обходится уже в 80,99 рубля. Но это всё равно на 21,7% больше, чем в феврале.

Сколько можно купить на тысячу?

В середине февраля тысячи рублей хватило бы ровно на 15 кг капусты. Сейчас на эти деньги вы купите не больше 12,3 кг. Итог — минус 2,7 кг.

Откатятся ли цены до прежнего уровня?

Это вряд ли. Цены, возможно, продолжат снижаться, но полного отката не будет. В этом уверены экономические эксперты, с которыми удалось побеседовать amic.ru. О том, почему цены не снизятся, несмотря на окрепший рубль, читайте в нашем материале.