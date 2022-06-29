В Барнауле продают акции завода ЖБИ, который принадлежит «СтройГАЗу»

Полный пакет акций барнаульского завода «ЖБИ-100» выставили на торги за 5 млн рублей. Заявки принимаются до 30 июля, сообщает «Толк».

Завод был признан банкротом в 2018 году, но продолжал работать и даже наращивал свои мощности. Учредителем предприятия значится компания «СтройГАЗ», которую в том же 2018-м тоже признали банкротом и её имущество начали постепенно распродавать на торгах, но «ЖБИ-100» это до июня 2022-го не касалось.

Конкурсный управляющий «СтройГАЗа» даже попытался продать дебиторскую задолженность предприятия одиннадцатью лотами, самый большой из которых составлял 307 млн рублей. Но желающих на них не нашлось.

Напомним, что 27 июня на торги выставили имущество ещё одной строительной фирмы-банкрота, имеющей имущество на Алтае, — это известный «Сибмост», который строил в Барнауле железнодорожный мост через Обь и Новый мост, а также мостовой переход на «Бирюзовой Катуни».