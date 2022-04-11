У правительства Алтайского края сорвались закупки офисной бумаги

Поставщик не смог вовремя обеспечить офисной бумагой правительство Алтайского края из-за проблем с логистикой. Об этом сообщает телеканал «Толк».

В марте от подрядчика появились первые сообщения о возникших логистических сложностях. Сейчас с поставщиком продолжаются переговоры о выполнении своих обязательств, но конкретных результатов пока нет. Поставка офисной бумаги ожидалась в размере 722 тыс. рублей, исходя из стоимости одной пачки 238,5 руб.

В правительстве заявили, что бумага сейчас используется по минимуму. У органов власти в приоритете Единая система электронного документооборота (ЕСЭД). К ней в Алтайском крае подключены все министерства и органы местного самоуправления, а также другие ведомства и структуры.

Новости

Экономика Офисная бумага в Алтайском крае почти закончилась, а её цена взлетела вдвое

Однако совсем от бумаги отказаться не получится — ряд документов по закону обязаны быть на бумажном носителе.

Ранее Минпромторг России фиксировал сильный рост цен на офисную бумагу. Однако чиновники заявляли, что ситуация начала стабилизироваться, а стоимость бумаги — снижаться.

Положение связывали с дефицитом определённых химикатов при отбеливании бумаги. Кроме того, возникли логистические проблемы из-за отказа ряда международных транспортных компаний работать в России. Многие российские транспортные фирмы испытывают трудности с приобретением комплектующих для своей техники.

Новости

Общество Минпромторг РФ заявил, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решен

Ряд международных компаний объявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России после начала специальной военной операции на территории Украины, также западные страны объявили в отношении России несколько пакетов санкций.