В России появится система оптовых рынков продовольственных товаров

В России создадут систему продовольственных оптовых рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, такая система поможет российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах, а также позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих.

«Ведь, помимо оптовых продаж, там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», — цитирует Мишустина ТАСС.

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В начале апреля Михаил Мишустин пообещал разобраться с «жуликами», которые искусственно создают дефицит и рост цен в магазинах. Тогда премьер-министр отметил, что всех предпринимателей, которые пытались и пытаются нечестно заработать на панических настроениях россиян, будут сурово наказывать.