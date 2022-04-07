Мишустин пообещал разобраться с «жуликами», которые искусственно создают дефицит и рост цен в магазинах

Всех предпринимателей, которые пытались и пытаются нечестно заработать на панических настроениях потребителей россиян, будут сурово наказывать. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего годового отчета в Госдуме. Тех, для кого нестабильная экономическая обстановка стала поводом взвинтить цены или создать искусственный дефицит, глава кабмина назвал жуликами.

Сложная ситуация на потребительском рынке сложилась из-за ажиотажного спроса, который появился в начале марта. Причем в первую очередь под угрозой оказались товары первой необходимости, рассказал премьер.

«Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации, на страхе людей. Жулики. Надо прямо называть людей, которые решили нажиться на панических настроениях», — возмутился Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что в отдельных случаях предприниматели (и производители, и продавцы) искусственно создавали дефицит, придерживая продукцию на складах. Другими словами, они сами сеяли панику, на которой и наживались.

Новости

Общество «У нас лук с Америки везут?» В Барнауле пожаловались на цены в «Марии Ра» и отсутствие сахара

«Чтобы пресечь всю эту ситуацию, ФАС на сегодняшний день возбудила уже семь дней. Законодательство предусматривает серьезную ответственность за подобные нарушения. За злоупотребление доминирующим положением на рынке предусмотрены штрафы до 15% от выручки предприятия за год. А за участие должностных лиц в карательных сговорах — до 7 лет лишения свободы», — напомнил премьер-министр.

Мишустин заверил, что борьба с недобросовестными предпринимателями будет продолжаться и дальше. А ажиотажный спрос на товары первой необходимости уже начал сходить на «нет» благодаря совместным усилиям ведомств и бизнеса, подчеркнул премьер. В то же время он признал, что рост цен пока продолжается.

В марте в России серьезно подорожали многие продукты в магазинах, в том числе товары первой необходимости. Самая сложная ситуация сложилась с сахаром, который буквально «сметали» с полок торговых сетей за считанные минуты. В конце марта по торговым сетям Барнаула прошелся корреспондент amic.ru и обнаружил, что сахара практически ни где нет. В то же время за последние полтора месяца продукт, по данным Алтайкрайстата, подорожал более чем на 40%. Впрочем, региональное УФАС пока ни о каких выявленных нарушениях не сообщило.