Мишустин пообещал разобраться с «жуликами», которые искусственно создают дефицит и рост цен в магазинах
Все, кто пытается нажиться на панике населения, будут наказаны, заверил премьер-министр
Всех предпринимателей, которые пытались и пытаются нечестно заработать на панических настроениях потребителей россиян, будут сурово наказывать. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего годового отчета в Госдуме. Тех, для кого нестабильная экономическая обстановка стала поводом взвинтить цены или создать искусственный дефицит, глава кабмина назвал жуликами.
Сложная ситуация на потребительском рынке сложилась из-за ажиотажного спроса, который появился в начале марта. Причем в первую очередь под угрозой оказались товары первой необходимости, рассказал премьер.
«Люди опасались пустых полок и роста цен. И сразу же нашлись те, кто решил заработать на этой ситуации, на страхе людей. Жулики. Надо прямо называть людей, которые решили нажиться на панических настроениях», — возмутился Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что в отдельных случаях предприниматели (и производители, и продавцы) искусственно создавали дефицит, придерживая продукцию на складах. Другими словами, они сами сеяли панику, на которой и наживались.
«Чтобы пресечь всю эту ситуацию, ФАС на сегодняшний день возбудила уже семь дней. Законодательство предусматривает серьезную ответственность за подобные нарушения. За злоупотребление доминирующим положением на рынке предусмотрены штрафы до 15% от выручки предприятия за год. А за участие должностных лиц в карательных сговорах — до 7 лет лишения свободы», — напомнил премьер-министр.
Мишустин заверил, что борьба с недобросовестными предпринимателями будет продолжаться и дальше. А ажиотажный спрос на товары первой необходимости уже начал сходить на «нет» благодаря совместным усилиям ведомств и бизнеса, подчеркнул премьер. В то же время он признал, что рост цен пока продолжается.
В марте в России серьезно подорожали многие продукты в магазинах, в том числе товары первой необходимости. Самая сложная ситуация сложилась с сахаром, который буквально «сметали» с полок торговых сетей за считанные минуты. В конце марта по торговым сетям Барнаула прошелся корреспондент amic.ru и обнаружил, что сахара практически ни где нет. В то же время за последние полтора месяца продукт, по данным Алтайкрайстата, подорожал более чем на 40%. Впрочем, региональное УФАС пока ни о каких выявленных нарушениях не сообщило.