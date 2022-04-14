Количество сорвавшихся гостендеров на закупку лекарств увеличилось на 40% за год

В марте число несостоявшихся гостендеров на закупку лекарственных средств оказалось на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Медицинские организации не смогли закупить лекарств на 26,2 млрд рублей. Наибольшие сложности возникли с закупками различных импортных вакцин. Так, подведомственные Минздраву учреждения не смогли приобрести вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, а также вакцины против дифтерии, коклюша, столбняка, вирусного гепатита В и гемофильной палочки. Сумма сорвавшихся контрактов на поставку вакцин составляет почти 8 млрд рублей.

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Поставщики медицинских препаратов объясняют, что избегают фиксированных цен по гостендерам из-за нестабильного курса рубля и возникших трудностей с логистикой.

Дистрибьюторы ждут, что ситуация изменится после смягчений условий оплаты поставок, анонсированных властями.

После начала Россией специальной военной операции на территории Украины часть международных компаний объявили о прекращении или приостановке своей деятельности. Многие фармацевтические компании заявили о сокращении своего присутствия на российском рынке, однако поставки жизненно важных лекарств обещали не сокращать.