В России заканчиваются запасы чипсов Pringles

Этот продукт не производился в России, а завозился из других стран

15 декабря 2022, 12:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com

Чипсы популярной марки Pringles заканчиваются в России. Крупнейшие ретейлеры распродают свои запасы.

Как сообщает РБК, торговая сеть «Магнит» уже полностью распродала свои запасы, а у «Ленты» они заканчиваются на складах.

Производителем чипсов является компания Kellogg, которая в России выпускает товары под брендом «Любятово» и рядом других. Ранее представители фирмы заявляли о том, что они приостановят инвестиции и поставки на российский рынок, но при этом продолжат производить основные продукты питания на своих производствах.

Чипсы Pringles на российских заводах не производились, а завозились в страну из США, Бельгии, Малайзии, Польши и Китая.