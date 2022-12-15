НОВОСТИЭкономика

В России заканчиваются запасы чипсов Pringles

Этот продукт не производился в России, а завозился из других стран

15 декабря 2022, 12:21, Илья Звягинцев

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Чипсы популярной марки Pringles заканчиваются в России. Крупнейшие ретейлеры распродают свои запасы.

Как сообщает РБК, торговая сеть «Магнит» уже полностью распродала свои запасы, а у «Ленты» они заканчиваются на складах.

Производителем чипсов является компания Kellogg, которая в России выпускает товары под брендом «Любятово» и рядом других. Ранее представители фирмы заявляли о том, что они приостановят инвестиции и поставки на российский рынок, но при этом продолжат производить основные продукты питания на своих производствах.

Чипсы Pringles на российских заводах не производились, а завозились в страну из США, Бельгии, Малайзии, Польши и Китая.

Комментарии 31

  • Всё, теперь мы все умрем от голода...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Как теперь жить-то будем?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • это те чипсы которые химозой на вкус?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • блин. я так их люблю. Ну ладно . не чипсами едиными... Но столько хорошего ушло с полок. Средство для укладки волос ТАФТ подоражало в РАЗЫ. Средства женской гигиены и туалетная бумагаи (нормальная, не Челнинская) - тоже подорожали .Колазаменители стали невкусными и дорогими.. Огурцов, блин ОГУРЦОВ свежих днем с огнем не сыщешь. Яйца куринные под сотку уже стоят!!!! Что происходит?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще не беда.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • ОГУРЦОВ свежих днем с огнем не сыщешь----------- они не продаются в новексе и алкомаркетах.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Прессованная картофельная мука с усилителем вкуса.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • они не продаются --- не смешно.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Что там на фронте, отступаем, наступаем ? Нет новостей
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они не продаются --- не смешно. --- Не смешно, но факт)))
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И кока-кола тоже ушла?!!Теперь и нечем похрустеть и нечем то запить...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы с какой луны свалились ? Добро пожаловать во Владивосток, тут у нас давным давно уже так как вы описали
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Pringles фигня. Достаточно один раз попробовать, чтобы не покупать никогда. Только коробочка хорошая. Наверно, цена шла за упаковку, а не за продукт. Сами чипсы в нагрузку.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • - "блин. я так их люблю. Ну ладно . не чипсами едиными... Но столько хорошего ушло с полок. Средство для укладки волос ТАФТ подоражало в РАЗЫ. Средства женской гигиены и туалетная бумагаи (нормальная, не Челнинская) - тоже подорожали .Колазаменители стали невкусными и дорогими.. Огурцов, блин ОГУРЦОВ свежих днем с огнем не сыщешь. Яйца куринные под сотку уже стоят!!!! Что происходит?"- А ВЫ ТОЧНО В РОССИИ ЖИВЁТЕ?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Самая ужасная новость в этом году.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Враги России отключают нас от цивилизации...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Придётся пройти и через это.Когда Лайма Вайкуле с Аллой Пугачёвой перестали нас кормить, как-то пережили...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • да и фиг с ними, лэйс лучше
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Тоби какая разница, дэ я живу,гiсть?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, +++
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ваще П О Х У Ю
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Пробовал пару раз за все время, а так то вообще пофиг, нет и нет, даже лучше, одним г.... на полках меньше :-)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Огурцов, блин ОГУРЦОВ свежих днем с огнем не сыщешь." --- Гость, на днях купили полтора кило свежих огурцов. И укропа впридачу, захотелось малосольных огурцов с чесночком и укропом сделать.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, яйца под сотку, ай беда ! Они так еще год назад стоили, до всяких санкций. Или до тебя только сейчас дошло, наш эстонский друг ? :-) И они сейчас подешевели еще, по сравнению с мартом например, в Ярче сейчас смотрел яйцо СО стоит 86,99 р за десяток, а было точно под сотку.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "Только коробочка хорошая." --- Гость, коробочки хорошие, удобные и компактные. За коробочки только и покупали эти чипсы. А так - химия сплошная.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А ВЫ ТОЧНО В РОССИИ ЖИВЁТЕ? --- вам адрес дать? или фото паспорта с пропиской?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и огурцов в том же Ярче полно, вчера покупал. У вас в хохляндии да, наверное действительно нет. Ну дак у вас скоро и страны не будет, допрыгались.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, во Владике да, цены конь, был летом, очень все дорого.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошие чипсы, жаль.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Неужели? Слава Богу! Надо эту вредную пищу вместе с гамбургерами и другой фастфудовской вредной пищей, с кока колой и пепси колой и другими энергетиками запретить и завозить в Россию и производить на ее территории. А то власти кричат на всех утюгах что народ вымирает мол пьют много а сами открыли ворота России настежь для всего преждевременного убийства народа иностранными мировыми глобалистами и их корпорациями.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, в Магните сегодня огурец купила по 110р.
    15 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров