Вице-премьер Хуснуллин заявил, что иностранные компании хотят вернуться в Россию для заработка

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что иностранные компании хотят вернуться в Россию. Мнением он поделился в интервью для РБК.

По словам Хуснуллина, партнёрские отношения у иностранных предпринимателей с Россией выстраивались долгие годы, а сейчас никто не хочет их растерять. Вице-премьер уверен в том, что многие ушедшие из России фирмы вернутся на рынок «рано или поздно», потому что хотят зарабатывать.

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«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что американская компания Visa, которая покинула российский рынок, понесла убытки на сумму 60 млн долларов.

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