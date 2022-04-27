Вице-премьер Хуснуллин заявил, что иностранные компании хотят вернуться в Россию для заработка
По его словам, многие иностранные предприниматели и фирмы понимают, что теряют в деньгах, но на них оказывают давление
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что иностранные компании хотят вернуться в Россию. Мнением он поделился в интервью для РБК.
По словам Хуснуллина, партнёрские отношения у иностранных предпринимателей с Россией выстраивались долгие годы, а сейчас никто не хочет их растерять. Вице-премьер уверен в том, что многие ушедшие из России фирмы вернутся на рынок «рано или поздно», потому что хотят зарабатывать.
«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — сказал Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что американская компания Visa, которая покинула российский рынок, понесла убытки на сумму 60 млн долларов.