Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран. Текст документа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Новый указ запрещает совершать какие-либо сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, которые попадают под ответные российские санкции.

Правительству за 10 дней нужно определить список тех, кого коснутся ограничения.

Также указом запрещён вывоз сырья и продукции в пользу лиц, попавших под санкции.

Данный указ вступает в силу с момента официального опубликования и действует до дальнейшего распоряжения по отмене экономических санкций.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся отключить ещё несколько российских банков от SWIFT, а также прорабатывают вопрос по отказу от энергоносителей.