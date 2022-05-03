Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран
В десятидневный срок президент поручил составить список лиц, которые попадут под ответные санкции России
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных стран. Текст документа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Новый указ запрещает совершать какие-либо сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, которые попадают под ответные российские санкции.
Правительству за 10 дней нужно определить список тех, кого коснутся ограничения.
Также указом запрещён вывоз сырья и продукции в пользу лиц, попавших под санкции.
Данный указ вступает в силу с момента официального опубликования и действует до дальнейшего распоряжения по отмене экономических санкций.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза готовятся отключить ещё несколько российских банков от SWIFT, а также прорабатывают вопрос по отказу от энергоносителей.