Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики
По словам президента, курс рубля уже вернулся к отметкам первой половины февраля
Россия выдержала беспрецедентное давление со стороны Запада, экономическая ситуация в стране стабилизируется, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что в банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан, а товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на структурную перестройку экономики РФ может уйти несколько лет, при этом сопровождаться эти изменения могут ростом цен и замедлением экономики.