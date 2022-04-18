Владимир Путин заявил о стабилизации российской экономики

Россия выдержала беспрецедентное давление со стороны Запада, экономическая ситуация в стране стабилизируется, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платёжным балансом», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в банковскую систему страны возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан, а товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на структурную перестройку экономики РФ может уйти несколько лет, при этом сопровождаться эти изменения могут ростом цен и замедлением экономики.