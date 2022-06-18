Власти Алтайского края рассказали о том, какая сфера экономики пострадала от санкций сильнее всего

Глава алтайского регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев рассказал о том, какая сфера экономики пострадала от санкций сильнее остальных. Его слова передаёт «Интерфакс — Сибирь».

Евстигнеев отметил, что во время пандемии коронавируса кинотеатры сначала закрывались, а потом работали с ограничением на максимальную заполняемость. Из-за этого поток клиентов у них сократился.

Новости

Экономика Барнаульский завод «Сибэнергомаш-БКЗ» выставили на продажу

В 2022 году, когда начался процесс восстановления, по кинотеатральной индустрии ударили санкции, которые вводят из-за политической ситуации.

Напомним, что многие мировые прокатчики отказались поставлять контент в Россию после начала спецоперации. Некоторые кинотеатры в России начали выпускать фильмы в повторный прокат, а также показывать видеоролики блогеров, однако это не помогает восстановить поток клиентов.

Новости

Экономика Производитель известного алтайского кваса продает бизнес и уезжает

Евстигнеев добавил, что сейчас проводится ряд инициатив по линии Министерства культуры РФ для поддержания киноиндустрии.

Ранее о сферах российской экономики, которые сильнее всего пострадали от санкций, рассказали эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

К тем отраслям, которые переносят давление хуже остальных, эксперты отнесли авиаперевозки, чёрную металлургию, телекоммуникации и связь.