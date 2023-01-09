Власти проработают новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан

Новые ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных в том числе на удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами

09 января 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти могут разработать новый финансовый инструмент для долгосрочного инвестирования средств населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ). Как сообщает РБК, об этом говорится в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, который был утверждён правительством в конце декабря.

Предполагается, что такие ОФЗ могут стать частью линейки специальных инструментов, ориентированных в том числе на «удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка». Они будут способствовать уменьшению их затрат и снижению неравномерности распределения доходов.

Как отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, бескупонные ОФЗ — «один из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование наших граждан». Конкретные детали по срокам погашения и размеру дисконта, который определяет доходность облигации при погашении, пока неизвестны. По словам Аксакова, их должны объявить в январе.