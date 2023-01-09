Как вырос минимальный размер оплаты труда в России в начале 2023 года?

МРОТ повысился с 1 января 2023 года

09 января 2023, 11:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

1 января 2023 года вступил в силу закон, который повысил минимальный уровень оплаты труда в России на 6,3%. Он вырос с 15 279 рублей до 16 242 рублей в месяц. Именно таким будет МРОТ в России в 2023 году.

Председатель российской Госдумы отметил, что благодаря повышению МРОТ зарплата вырастет у 3,5 млн бюджетников, передаёт его слова сайт нижней палаты парламента.

Порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы также изменился. Теперь он будет повышаться в ускоренном порядке. Рост будет зависеть от темпов увеличения прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ и превысит их на три процентных пункта.

При расчёте МРОТ показатель величины медианной зарплаты больше учитываться не будет.

Отметим, что МРОТ в этом году будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а соотношение его с медианной зарплатой за 2021 год составит 45,9%.

Напомним, что в 2022 году МРОТ повышали два раза. С 1 января 2022 года его увеличили до 13 890 рублей, а с 1 июня — до 15 279 рублей.