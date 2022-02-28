ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам, говорится в сообщении банка, текст которого есть в распоряжении amic.ru. Прежние условия сохранятся и для ипотек.

Как информирует ВТБ, без изменений останутся, в том числе, процентные ставки, прописанные в договорах, поскольку этого требует законодательство.

Также в штатном режиме продолжится обслуживание клиентов, а все отделения и устройства самообслуживания продолжат работать без ограничений. В полном объёме будут доступны вклады и накопительные счета.

“Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объёме”, — заверяет банк.

Ранее Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, “Открытие” и другие российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Представители отметили, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно.