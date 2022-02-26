Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, “Открытие” и другие российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Текст есть в распоряжении amic.ru.

Представители заявили, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно.