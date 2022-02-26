Российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов
Представители заявили, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, “Открытие” и другие российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов. Текст есть в распоряжении amic.ru.
Представители заявили, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно.
“Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы”, — сказано в тексте обращения.