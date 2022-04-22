Выручка алтайских аэропортов превзошла допандемийные показатели

Барнаульский и горно-алтайский аэропорты показали наибольшую динамику прироста прибыли в 2021 году среди всех сибирских авиаузлов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Выручка барнаульского АО «Авиапредприятие „Алтай“» выросла в 1,8 раза и составила 1,28 млрд руб. В АО «Аэро­порт Горно-Алтайск» этот показатель увеличился вдвое — до 773,7 млн руб.

В целом крупнейшие аэропорты Сибири по итогам 2021 года смогли улучшить свои финансовые результаты. При этом пять из них превысили показатели по выручке допандемийного 2019 года. Единственным исключением стало предприятие в Кемерове. Впервые за последние пять лет там вместо прибыли получили чистый убыток.

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Лучшие финансовые результаты продемонстрировали аэропорты Новосибирска (Толмачёво) и Красноярска (Емельяново). Выручка АО «Аэро­порт Толмачёво» выросла на 24,7% к 2020 году и на 14,4% по сравнению с 2019-м (до 6,63 млрд руб.). ООО «Аэропорт Емельяново» в 2021 году получило выручку, на 28% превышающую докоронавирусную, и на 36,7% больше, чем в 2020-м. Оператор аэропорта заработал 1,07 млрд руб.

Иркутский аэропорт закончил 2021 год с выручкой 2,45 млрд руб. (+38% к 2020 году) и чистой прибылью 821,5 млн руб. (рост в 3,2 раза). АО «Международный аэропорт Иркутск» заработал на уровне 2019 года при снижении оборота на 23,4%.

Наибольшее снижение чистой прибыли показали операторы аэропортов в Омске и Томске — в 8,4 раза (до 19,2 млн руб.) и в 2,5 раза (до 126,2 млн руб.) соответственно.

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В целом крупнейшие аэро­порты Сибири обслужили в 2021 году 15,5 млн пассажиров, что в полтора раза больше, чем в кризисном для отрасли 2020-м, и на 1,7% — докоронавирусного 2019 года. Восстановиться до уровня 2019 года смогли 9 из 11 сибирских авиаузлов (кроме иркутского и томского).

По мнению экспертов, опрошенных изданием, именно рост пассажиропотока и переориентация с международных на внутренние линии повлияли на улучшение финансовых результатов сибирских аэропортов.

Ранее сообщалось, что «Новапорт» получил контрольный пакет акций над АО «Авиапредприятие «Алтай». Теперь холдинг планирует модернизировать барнаульскую авиагавань, построив современный терминал площадью около 8,5 тысячи квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в районе 5 миллиардов рублей.