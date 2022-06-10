Япония запретила вывоз в Россию самосвалов, бульдозеров и другой техники

Япония ввела новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

С 17 июня в страну нельзя будет вывозить грузовые автомобили, самосвалы, бульдозеры и другую технику.

Также в список товаров, экспорт которых будет запрещён, вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы.

Отмечается, что запрет на экспорт будет действовать и на ряд других позиций.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита деталей «Аэрофлот» через три месяца может начать разбирать некоторые самолёты на запчасти.